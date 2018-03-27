Загитова: в детстве я и не думала об олимпийских высотах 

Олимпийская чемпионка 2018 в личных соревнованиях, серебряный призёр в командных соревнованиях российская фигуристка Алина Загитова на пресс-конференции в Москве ответила на вопрос о том, мечтала ли в детстве выиграть золото Олимпийских игр.
«В детстве я и не думала об олимпийских высотах. Думала только о том, что хочу заниматься своим любимым делом. Даже не знала, что у меня может что-то получиться. Но когда пришла к Этери Георгиевне, поняла, что могу!» — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.