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Загитова: в детстве я и не думала об олимпийских высотах
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Загитова: в детстве я и не думала об олимпийских высотах 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Олимпийская чемпионка 2018 в личных соревнованиях, серебряный призёр в командных соревнованиях российская фигуристка Алина Загитова на пресс-конференции в Москве ответила на вопрос о том, мечтала ли в детстве выиграть золото Олимпийских игр.
«В детстве я и не думала об олимпийских высотах. Думала только о том, что хочу заниматься своим любимым делом. Даже не знала, что у меня может что-то получиться. Но когда пришла к Этери Георгиевне, поняла, что могу!» — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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