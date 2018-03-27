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Коган: Женя и Володя — бойцы, не побоялись исполнить четверную подкрутку
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Коган: Женя и Володя — бойцы, не побоялись исполнить четверную подкрутку 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на прошедшем чемпионате мира в Милане, на котором они завоевали серебро.
«Женя и Володя — единственная пара, которая исполнила четверную подкрутку. Никто больше не стал рисковать. Они настоящие бойцы, потому что не побоялись. Это как раз та спортивная составляющая фигурного катания, которая и должна быть», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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