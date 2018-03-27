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Александра Трусова: Мне не страшно прыгать четверные. Я не боюсь падать
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Александра Трусова: Мне не страшно прыгать четверные. Я не боюсь падать 

Советский спорт 2 часа назад
«Мне никогда не страшно прыгать четверные. Я не боюсь падать. Я начала их тренировать год назад — в конце того сезона. Докрученный прыжок получился не сразу, пришлось долго тренироваться», — сказала Трусова.
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