Загитова рассказала о своем маникюре 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что перед каждым стартом делает маникюр в цветах российского флага. Единственным исключением стала Олимпиада-2018 в Пхенчхане, где россияне выступали в нейтральном статусе с запретом на использование национальной символики.
— К каждому маникюру готовлюсь основательно. Продумываю за неделю где-то. началось это с начала юниорского сезона, когда сделала себе российский флаг. С тех пор каждый раз делаю триколор и что-то еще. Иногда делаю что-то другое. Только на Олимпиаде было без триколора. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)