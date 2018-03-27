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Загитова рассказала о своем маникюре
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Загитова рассказала о своем маникюре 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что перед каждым стартом делает маникюр в цветах российского флага. Единственным исключением стала Олимпиада-2018 в Пхенчхане, где россияне выступали в нейтральном статусе с запретом на использование национальной символики.
— К каждому маникюру готовлюсь основательно. Продумываю за неделю где-то. началось это с начала юниорского сезона, когда сделала себе российский флаг. С тех пор каждый раз делаю триколор и что-то еще. Иногда делаю что-то другое. Только на Олимпиаде было без триколора. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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