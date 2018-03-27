Этери Тутберидзе: «Вы переживали за мотивацию Загитовой? Теперь мотивация точно есть!» 

Российский тренер Этери Тутберидзе считает, что неудачное выступление Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане повысит мотивацию спортсменки. Она также добавила, что у нее осталась злость после турнира.
Напомним, 15-летняя олимпийская чемпионка трижды упала в произвольной программе чемпионата мира и осталась без медалей.
— Обидно было, что Женя травмировалась в середине сезона. И очень жаль, что не хватило нам с Алиной опыта на чемпионате мира. Но так не бывает, чтобы все выиграть, — сказала Тутберидзе. — Теперь злость есть. У меня она точно осталась! И все переживали за мотивацию Алины, она у нее теперь точно есть. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Загитова упала трижды. Как это вообще возможно?