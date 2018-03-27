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Тренер Загитовой назвала причины провала фигуристки на чемпионате мира
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Тренер Загитовой назвала причины провала фигуристки на чемпионате мира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала причину провала россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане. Ее слова приводит ТАСС.
«На ЧМ Алина приехала несколько размазанной — все может, но не так четко. Пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этому времени уже прошел. Хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировали показательные выступления», — заявила Тутберидзе.
Тренер также отметила, что Загитовой необходимо сохранить мотивацию для дальнейшего выступления. «Самое главное — чтобы спортивная злость осталась, и Алина найдет мотивацию», — добавила она.
Загитова три раза упала во время проката произвольной программы на ЧМ и заняла пятое место. По словам спортсменки, причина ее неудачного выступления не была связана с волнением.
До этого 15-летняя фигуристка завоевала на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую и серебряную награды. Загитова выиграла золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.
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