Лучшие российские фигуристки последних 4 лет (и что с ними случилось)

Дата рождения: 5.06.1998

Взлет (15 лет, 1 неполный сезон)

В сезоне-2013/14 выиграла оба отборочных этапа «Гран-при», стала второй в финале, а потом поразила всех великолепной победой на чемпионате Европы. На Играх в Сочи заняла первые места в обеих программах командного турнира и внесла максимальный вклад в олимпийский триумф сборной России.

Падение

Уже в личном турнире Сочи-2014 выступила гораздо слабее, чем в командном: только 5-е место. А за три следующих сезона не выиграла ни одного крупного турнира и ни разу даже не отобралась в сборную на ЧЕ или ЧМ. Летом прошлого года завершила карьеру в 19-летнем возрасте.

Дата рождения: 1.07.1996

Взлет (16-17 лет, 2 неполных сезона)

До Игр в Сочи заявила о себе на ЧЕ-2013, где взяла серебро. В следующем сезоне обыграла Липницкую на чемпионате страны, потому уступила ей на первенстве континента, и, наконец, в упорнейшей борьбе с кореянкой Ю На Ким завоевала золото личного олимпийского турнира.

Падение

Евгению Плющенко. После Сочи-2014 толком нигде не выступала, если не брать в расчет различные шоу (включая ТВ). В сезоне-2015/16 еще попыталась вернуться, откатав один этап «Гран-при» и чемпионат России (6-е место), но та попытка до сих пор остается последней. Хотя о завершении карьеры Сотникова все-таки не объявляла. В прошлом году она перешла от прежнего тренера Елены Буяновой

Дата рождения: 17.12.1996

Взлет (17-18 лет, 1 сезон)

Приняла эстафету у Липницкой и Сотниковой, в сезоне-2014/15 выиграв все крупнейшие международные турниры — финал «Гран-при», чемпионат Европы и чемпионат мира. Побеждала прежде всего за счет прыжков, в число которых входил уникальный тройной аксель.

Падение

В отличие от Липницкой и Сотниковой никогда не прекращала выступать, но за три последних года ни разу не пробилась ни в финал «Гран-при», ни в состав сборной на ЧЕ или ЧМ. По-прежнему тренируется у знаменитого Алексея Мишина и не оставляет надежд вновь исполнить на соревнованиях свой знаменитый аксель.

Дата рождения: 6.01.1999

Взлет (15-17 лет, 2 неполных сезона)

После Сочи всерьез пыталась бороться за лидерство в сборной: сначала с Туктамышевой, которую обыграла на чемпионате России, но уступила на ЧЕ и ЧМ (серебро и бронза соответственно), а потом и с Евгенией Медведевой . В 2015 году Радионова даже опередила Медведеву на московском этапе «Гран-при», хотя в финале все-таки стала третьей, а на первенстве континента — второй.

Падение

С осени 2016 года результаты Радионовой явно пошли на спад. Именно тогда она последний раз добралась до финала «Гран-при» (6-е место из шести участниц), а на ЧЕ и ЧМ страну с тех пор не представляла ни разу. Хотя продолжает бороться за «место под солнцем», как и Туктамышева, причем поуспешнее.

Евгения МЕДВЕДЕВА

Дата рождения: 19.11.1999

Взлет (15-18 лет, 2 с лишним сезона)

Пришла во «взрослое» катание осенью 2015-го и за два года по два раза выиграла все главные титулы («Гран-при», чемпионаты мира и Европы), попутно прибрав к рукам все мировые рекорды. Вывела женское одиночное катание на принципиально новый уровень.

Падение

Нынешний сезон начала так же уверенно, как и предыдущие, победив на обоих отборочных этапах «Гран-при». Но потом из-за травмы (трещина в кости стопы) вынуждена была пропустить финал этой серии и чемпионат страны. А, вернувшись на лед, проиграла ЧЕ и Олимпиаду Алине Загитовой. После чего снялась с ЧМ, чтобы как следует «долечить» поврежденную ногу.

Дата рождения: 10.04.1998

Взлет (17-18 лет, 2 неполных сезона)

Поначалу находилась в тени более удачливых соотечественниц (см. выше) и не отличалась стабильностью, но к 2016 году постепенно добралась до статуса второго (после Медведевой) «номера» сборной: весной стала бронзовым призером чемпионата мира, в следующем сезоне взяла серебро ЧЕ и вроде бы имела все шансы попасть на Игры в Пхенчхан…

Падение

К сожалению, первый же (канадский) этап «Гран-при»-2017/18 обернулся для Погорилой серией падений, совсем как в «старые-недобрые» времена. Девятое место и, что еще хуже, травма спины, из-за которой фигуристка снялась с серии, а потом и с чемпионата России, предпочтя досрочно завершить сезон.

Алина ЗАГИТОВА

Дата рождения: 18.05.2002

Взлет (15 лет, 1 неполный сезон)

Столь же стремительно, как Медведева, ворвалась во «взрослое» катание минувшей осенью, выиграв все турниры: «Гран-при», чемпионат Европы и Олимпиаду. Превзошла Медведеву сначала на московском первенстве континента, а затем и в Пхенчхане, отобрав у той один мировой рекорд (в короткой программе). Поразила весь мир сложнейшей произвольной программой, где все семь прыжковых элементов исполняются во второй половине.

Падение

На послеолимпийском ЧМ-2018 трижды упала в произвольной программе и заняла только пятое место. Прежде ничего подобного с Загитовой не случалось.