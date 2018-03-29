Федерация спортивных журналистов раздала награды спортсменам года

В четверг в Большом зале Олимпийского комитета России состоялась ежегодная торжественная церемония вручения премий «Серебряная лань», учрежденных в различных номинациях Федерацией спортивных журналистов России ( Ранее по результатам опроса журналистов были определены десять сильнейших спортсменов года, а также лучшие тренер и команда года.