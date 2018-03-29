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Федерация спортивных журналистов раздала награды спортсменам года
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Федерация спортивных журналистов раздала награды спортсменам года 

Newsru.com 4 часа назад
Фото: Newsru.com
В четверг в Большом зале Олимпийского комитета России состоялась ежегодная торжественная церемония вручения премий «Серебряная лань», учрежденных в различных номинациях Федерацией спортивных журналистов России ( Ранее по результатам опроса журналистов были определены десять сильнейших спортсменов года, а также лучшие тренер и команда года.
Десятка лучших спортсменов 2017 года в алфавитном порядке выглядит следующим образом: Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание), Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец — велоспорт), Сергей Устюгов (лыжи), Алексей Швед (баскетбол).
Командой года был объявлен московский футбольный клуб «Спартак», спустя много лет вернувший себе титул чемпиона страны. Награду пресс-атташе клуба Леониду Трахтенбергу вручил президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.
В номинации тренер года победил Юрий Семин из московского «Локомотива». Наставник нынешнего лидера Премьер-лиги опередил в голосовании Этери Тутберидзе — тренера Медведевой и Загитовой.
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