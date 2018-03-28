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На АЗИ-2018 ямальские фигуристы завоевали 25 медалей
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На АЗИ-2018 ямальские фигуристы завоевали 25 медалей 

Красный Север 6 часов назад
Фото: Красный Север
Сегодня утром в аэропорту Салехарда встречали ямальскую спортивную делегацию, вернувшуюся из Канады, где в субботу, 24 марта, завершились Арктические зимние игры. Вернее, в окружную столицу прибыла лишь ее часть, состоящая из атлетов Салехарда и Лабытнанги, а остальные спортсмены приземлились в Новом Уренгое.
— Сегодня мы встречаем наших девочек — золотых призеров, которые по фигурному катанию заняли общекомандное первое место, — радуются родители успешному выступлению дочерей. — Они готовились к играм два года и показали настоящий профессиональный уровень подготовки.
Всего на счету фигуристок 25 наград, где у каждой из восьми девушек по три медали за короткую, произвольную программы и за общий результат. И еще одно «золото» дали за победу в командном выступлении.
Правда, у Валерии Нестеровой есть еще одна бронзовая медаль, которую она получила в составе канадской команды Нунавут.
— У них не хватало фигуристки на выступление в командных соревнованиях, и я согласилась им помочь, — говорит девушка. — Атмосфера в ледовом была очень дружелюбной и уютной, поэтому кататься было одно удовольствие.
По словам салехардского тренера по фигурному катанию Альфии Бабенко, в России это один из популярных видов, и, наверное, поэтому ямальские спортсменки превосходят мастерством соперниц.
— Из-за этого страны-участницы Игр все время пытаются мена переманить к себе. Еще с 2006 поступают предложения, но я все не соглашаюсь, — смеется Альфия Габдулахатовна.
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