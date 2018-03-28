На АЗИ-2018 ямальские фигуристы завоевали 25 медалей

Сегодня утром в аэропорту Салехарда встречали ямальскую спортивную делегацию, вернувшуюся из Канады, где в субботу, 24 марта, завершились Арктические зимние игры. Вернее, в окружную столицу прибыла лишь ее часть, состоящая из атлетов Салехарда и Лабытнанги, а остальные спортсмены приземлились в Новом Уренгое.

— Сегодня мы встречаем наших девочек — золотых призеров, которые по фигурному катанию заняли общекомандное первое место, — радуются родители успешному выступлению дочерей. — Они готовились к играм два года и показали настоящий профессиональный уровень подготовки.

Всего на счету фигуристок 25 наград, где у каждой из восьми девушек по три медали за короткую, произвольную программы и за общий результат. И еще одно «золото» дали за победу в командном выступлении.

Правда, у Валерии Нестеровой есть еще одна бронзовая медаль, которую она получила в составе канадской команды Нунавут.

— У них не хватало фигуристки на выступление в командных соревнованиях, и я согласилась им помочь, — говорит девушка. — Атмосфера в ледовом была очень дружелюбной и уютной, поэтому кататься было одно удовольствие.

По словам салехардского тренера по фигурному катанию Альфии Бабенко, в России это один из популярных видов, и, наверное, поэтому ямальские спортсменки превосходят мастерством соперниц.

— Из-за этого страны-участницы Игр все время пытаются мена переманить к себе. Еще с 2006 поступают предложения, но я все не соглашаюсь, — смеется Альфия Габдулахатовна.