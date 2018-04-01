Ещё
Авербух рассказал о работе Медведевой на телевидении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авербух рассказал о работе фигуристки Медведевой на телевидении 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о работе фигуристки Евгении Медведевой на телевидении.
"Для Жени это абсолютный дебют. И она с ним справилась. Наблюдаю, как Медведева блестяще общается с детьми — поддерживает в случае неудач, находит правильные и нужные слова в каждой ситуации, искренне радуется вместе с ребятами. Вообще считаю, что она — наше телевизионное открытие", — цитирует Авербуха "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что Медведева станет телеведущей шоу "Ледниковый период. Дети" вместе с Алексеем Ягудиным.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
Газета.Ru: последние новости
Тарасова прокомментировала новую работу Медведевой Фигуристка Медведева рассказала о своих планах на ближайшее будущее Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после Игр
 Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение