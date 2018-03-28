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Евгения Медведева за участие в Олимпиаде получила драгоценное украшение
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Евгения Медведева за участие в Олимпиаде получила драгоценное украшение 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Олимпиада-2018 в Пхенчхане прошла для наших спортсменок удачно. Воспитанницы Этери Тутберидзе — Алина Загитова и Евгения Медведева заняли на международных соревнованиях первое и второе место соответсвенно, а вот чемпионат мира в Милане для отечественных спортсменок можно назвать провальным. Загитовая во время проката произвольной программы упала трижды, а Медведевой, и вовсе, пришлось пропустить соревнования из-за травмы ноги.
Впрочем, фигуристка не расстраивается, предпочитая тратить свободное время с умом и настраиваться на дальнейшую серьезную работу. Поддерживают девушку и ее родственники. За участие в Олимпиаде в Пхенчхане мама и бабушка Медведевой подарили Евгении дорогое украшение, которое она давно хотела. По словам фигуристки, недолговечной бижутерии она предпочитает драгоценные аксессуары.
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«Перед Олимпиадой я заказала себе в подарок колечко с небольшим бриллиантом, сама выбрала себе и оправу, и камень, и мама с бабушкой сделали мне такой подарок. Я не ношу бижутерию. Только настоящие драгоценности. Считаю, что лучше подолгу носить одни и те же украшения, но хорошие. Например, я уже года полтора не снимаю вот эти колечки и браслет с золотым четырехлистником. Сплю с ними, принимаю душ, тренируюсь, выступаю», — рассказывает Медведева.
По признанию Жени, она не любит бестолковые и бесполезные вещи, видимо потому, что в детстве ее семья не роскошествовала. Родительнице Медведевой приходилось работать сразу в нескольких местах, чтобы дочь могла заниматься фигурным катанием. Теперь и близким спортсменка предпочитает делать только полезные подарки. «Всегда можно задать вопрос напрямую: „А что ты хочешь?“ — вместо того, чтобы покупать и приносить домой ненужную вещь», — цитирует Медведеву издание «7Дней».
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