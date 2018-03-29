Фигуристка Медведева будет вести шоу «Ледниковый период. Дети»

"Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания", — привели в пресс-службе слова продюсера проекта Ильи Авербуха

Победителям «Ледникового периода. Дети», по его словам, будет обеспечена еще и финансовая поддержка спортивной карьеры.

"Без ложной скромности можно сказать, что нынешние звезды фигурного катания — это дети, которых привели на лед их мамы и бабушки, смотревшие самые первые сезоны «Ледникового периода». Те, кому в 2007 году было пять, сегодня покоряют олимпийские вершины и становятся призерами крупнейших турниров", — сказал он.

Авербух также выразил надежду, что новый проект будет «не только увлекательным и зрелищным, но и приведет на лед новых будущих чемпионов».