Ещё
Фигуристка Медведева будет вести шоу «Ледниковый период. Дети»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Медведева будет вести шоу «Ледниковый период. Дети» 

ТАСС 29 марта 2018
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый канал 1 апреля представит шоу «Ледниковый период. Дети», его ведущими стали знаменитые фигуристы — Евгения Медведева и Алексей Ягудин, сообщила в четверг пресс-служба Первого канала.
"Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания", — привели в пресс-службе слова продюсера проекта Ильи Авербуха.
Победителям «Ледникового периода. Дети», по его словам, будет обеспечена еще и финансовая поддержка спортивной карьеры.
"Без ложной скромности можно сказать, что нынешние звезды фигурного катания — это дети, которых привели на лед их мамы и бабушки, смотревшие самые первые сезоны «Ледникового периода». Те, кому в 2007 году было пять, сегодня покоряют олимпийские вершины и становятся призерами крупнейших турниров", — сказал он.
Авербух также выразил надежду, что новый проект будет «не только увлекательным и зрелищным, но и приведет на лед новых будущих чемпионов».
Тренерами на проекте выступят звезды фигурного катания — Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух. Жюри возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.
ТАСС: последние новости
Вице-президент Международного союза конькобежцев о том, как изменится фигурное катание Встреча олимпийцев в Кремле зарядила энергией фигуриста Коляду перед чемпионатом мира Михаил Коляда: чтобы быть первым, нужно перестать бояться ошибок
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
«Амкар» обыграл «Локомотив»
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение