Медведева рассказала, как долго планирует выступать в фигурном катании

"Почему я планируют выступать дальше? И вовсе не из-за второго места. Ну, было бы у меня сейчас олимпийское золото, и что дальше? В 18 лет сидеть на одном месте и не понимать, зачем дальше работать, если выиграла уже все, что могла?

А так у меня сейчас есть прекрасный стимул продолжать выступать до следующей Олимпиады, радовать своих поклонников", — сказала Медведева.

Следующие олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году.