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Медведева рассказала, как долго планирует выступать в фигурном катании
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Медведева рассказала, как долго планирует выступать в фигурном катании 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, где она берет мотивацию. Слова спортсменки приводит "7 дней".
"Почему я планируют выступать дальше? И вовсе не из-за второго места. Ну, было бы у меня сейчас олимпийское золото, и что дальше? В 18 лет сидеть на одном месте и не понимать, зачем дальше работать, если выиграла уже все, что могла?
А так у меня сейчас есть прекрасный стимул продолжать выступать до следующей Олимпиады, радовать своих поклонников", — сказала Медведева.
Следующие олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году.
Ранее Медведева рассказала о том, что мечтает выглядеть в 40 лет так же как актриса Анджелина Джоли.
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