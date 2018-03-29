Медведева рассказала о стимуле выступать до ОИ

Фигуристка Медведева рассказала о стимуле выступать до следующей Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева , которая стала серебряным призёром Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, рассказала о стимуле выступать до следующих Игр. В интервью изданию «7 дней» Медведева заявила, что на протяжении олимпийского турнира не испытывался волнения и только в конце на неё нахлынули эмоции.

«И вовсе не из-за второго места. Ну, было бы у меня сейчас олимпийское золото, и что дальше? В 18 лет сидеть на одном месте и не понимать, зачем дальше работать, если выиграла уже всё, что могла? А так у меня сейчас есть прекрасный стимул продолжать выступать до следующей Олимпиады, радовать своих поклонников», — сказала Медведева.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

Ранее она рассказала, в каких ситуациях волнуется больше, чем перед выступлением.