Ещё
Медведева рассказала о стимуле выступать до ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Медведева рассказала о стимуле выступать до следующей Олимпиады 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева, которая стала серебряным призёром Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, рассказала о стимуле выступать до следующих Игр. В интервью изданию «7 дней» Медведева заявила, что на протяжении олимпийского турнира не испытывался волнения и только в конце на неё нахлынули эмоции.
«И вовсе не из-за второго места. Ну, было бы у меня сейчас олимпийское золото, и что дальше? В 18 лет сидеть на одном месте и не понимать, зачем дальше работать, если выиграла уже всё, что могла? А так у меня сейчас есть прекрасный стимул продолжать выступать до следующей Олимпиады, радовать своих поклонников», — сказала Медведева.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.
Ранее она рассказала, в каких ситуациях волнуется больше, чем перед выступлением.
RT на русском: последние новости
Десять российских спортсменов получили награду «Серебряная лань» Экс-психолог Слуцкого объяснил неудачу фигуристки Загитовой на ЧМ Фигуристка Загитова прокомментировала неудачу на ЧМ в Милане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по российским борцам74
Карпин продает квартиру с шестью туалетами45
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение