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Программы Алиеву могут поставить Тарасова или Авербух
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Программы Алиеву могут поставить Тарасова или Авербух 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын рассказал, что рассматриваются варианты участия в постановке новых программ его ученика заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой и известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха.
Алиев в минувшем сезоне, который стал для него дебютным во взрослом фигурном катании, выиграл бронзу чемпионата России, затем стал серебряным призером чемпионата Европы и отобрался на Олимпийские игры в Пхенчхане, где стал седьмым. На состоявшемся на прошлой неделе чемпионате мира в Милане 18-летний фигурист также занял седьмое место.
— Сейчас у нас будет небольшой отдых, затем мы получим более четкую информацию по правилам на следующий год и приступим к постановкам программ, — цитирует «Р-Спорт» Рукавицына. — На данный момент ищем музыку, нам в этом помогают много людей, в том числе Татьяна Анатольевна Тарасова, которой мы очень благодарны за это. Ждем в том числе и от нее предложений.
Может ли Тарасова стать постановщиком программ Алиева? Пока не решали, кто конкретно будет участвовать в постановке, но мы не исключаем такой вариант. Также рассматриваем вариант обратиться к Илье Авербуху.
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