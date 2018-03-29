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Алиев: я хочу большего
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Алиев: я хочу большего 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что он остался удовлетворён результатами минувшего сезона, но ему хотелось бы большего. Спортсмен ставит себе более амбициозные цели на следующий сезон.
«Новый сезон я начну с правильным настроем, с холодной головой. Уверен, что я смогу подняться на пьедестал. Очевидно, что я хочу большего, нынешних результатов недостаточно», — сказал Алиев в эфире «Матч ТВ».
Алиев на Олимпийских играх в Пхёнчхане в индивидуальных соревнованиях занял седьмое место. Аналогичный результат фигурист показал и на чемпионате мира в Милане.
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