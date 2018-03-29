Алиев: я хочу большего

Российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что он остался удовлетворён результатами минувшего сезона, но ему хотелось бы большего. Спортсмен ставит себе более амбициозные цели на следующий сезон.

«Новый сезон я начну с правильным настроем, с холодной головой. Уверен, что я смогу подняться на пьедестал. Очевидно, что я хочу большего, нынешних результатов недостаточно», — сказал Алиев в эфире «Матч ТВ».

Алиев на Олимпийских играх в Пхёнчхане в индивидуальных соревнованиях занял седьмое место. Аналогичный результат фигурист показал и на чемпионате мира в Милане.