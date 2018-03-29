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Колесниченко не будет выступать в группе в составе сборной России
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Колесниченко не будет выступать в группе в составе сборной России 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Олимпийская чемпионка Рио-2016 синхронистка Светлана Колесниченко с большой долей вероятности не примет участие в соревнованиях групп в составе национальной команды. В ближайших планах олимпийской чемпионки — этап Кубка мира в Будапеште, который пройдет уже в мае.
— Скорее всего, в группе в этом сезоне стоять не буду, но в следующем году на чемпионате мира, конечно же, да, — цитирует Колесниченко «Р-Спорт». — Перед стартом этого сезона мы немножко подкорректировали произвольную программу «Амазонка», сейчас по прошествии времени я ее уже через себя пронесла, и мне кажется, она стала от этого насыщеннее. Будем стараться делать ее еще лучше от старта к старту, все-таки это пока только начало сезона.
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