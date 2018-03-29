Фигуристка Медведева нашла новую работу

Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей шоу «Ледниковый период. Дети». Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания», — заявил Авербух.

5 марта в прессе появились слухи о том, что Медведева собирается выступать за границей. Позже фигуристка опровергла эту информацию.

18-летняя спортсменка не сумела принять участие в чемпионате мира в Милане из-за травмы. На Играх в Пхенчхане россиянка завоевала серебряную медаль, уступив победу соотечественнице Алине Загитовой.