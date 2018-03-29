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Фигуристка Медведева нашла новую работу
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Фигуристка Медведева нашла новую работу 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей шоу «Ледниковый период. Дети». Об этом сообщает ТАСС.
Вторым ведущим станет олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин. В качестве тренеров на проекте выступят чемпионы Турина-2006 Татьяна Навка и Роман Костомаров, двукратный чемпион Сочи-2014 Максим Траньков и серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух.
«Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания», — заявил Авербух.
5 марта в прессе появились слухи о том, что Медведева собирается выступать за границей. Позже фигуристка опровергла эту информацию.
18-летняя спортсменка не сумела принять участие в чемпионате мира в Милане из-за травмы. На Играх в Пхенчхане россиянка завоевала серебряную медаль, уступив победу соотечественнице Алине Загитовой.
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