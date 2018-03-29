Медведева не собирается завершать спортивную карьеру

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева не собирается завершать профессиональную спортивную карьеру. Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Ранее появилась информация, что Медведева станет ведущей телешоу о фигурном катании. После этого некоторые российские СМИ сообщили о том, что российская фигуристка может завершить карьеру. Однако Горшков эти слухи опроверг. «Медведева не планирует завершать карьеру, это абсолютно точно», — сказал глава ФФККР, которого цитирует «Спорт-экспресс».

Медведева, которая сейчас залечивает травму, ранее также опровергла появившиеся в интернете сообщения о том, что она готова сменить гражданство России для того, чтобы выступить на следующих Олимпийских играх.