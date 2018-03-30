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Фигуристка Медведева назвала свое главное хобби
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Фигуристка Медведева назвала свое главное хобби 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане рассказала японским поклонникам о своем увлечении аниме.
Главным увлечением фигуристки Евгении Медведевой является японская анимация. Об этом двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка XXIII зимних Олимпийских игр рассказала японским поклонникам, сообщает портал teamrussia.pro.
«Аниме — это мое хобби. Недавно в России вышел в прокат аниме под названием «Ведьмин цветок». Я ходила в кинотеатр на этот фильм и была в абсолютном восторге. Аниме все так же остаётся моим главным хобби», — рассказала Медведева во время выступления на ледовом шоу в Осаке.
Фигуристка выступила перед японской публикой со специальным номером, в котором отсутствовали прыжки. Ранее стало известно, что из-за травмы стопы Медведева была вынуждена пропустить Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане.
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