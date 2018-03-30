Фигуристка Медведева назвала свое главное хобби

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане рассказала японским поклонникам о своем увлечении аниме.

Главным увлечением фигуристки Евгении Медведевой является японская анимация. Об этом двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка XXIII зимних Олимпийских игр рассказала японским поклонникам, сообщает портал teamrussia.pro.

«Аниме — это мое хобби. Недавно в России вышел в прокат аниме под названием «Ведьмин цветок». Я ходила в кинотеатр на этот фильм и была в абсолютном восторге. Аниме все так же остаётся моим главным хобби», — рассказала Медведева во время выступления на ледовом шоу в Осаке.

Фигуристка выступила перед японской публикой со специальным номером, в котором отсутствовали прыжки. Ранее стало известно, что из-за травмы стопы Медведева была вынуждена пропустить Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане.