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Евгения Медведева: «Сейчас для меня главная цель — вылечиться, чтобы набраться сил перед новым сезоном»
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Евгения Медведева: «Сейчас для меня главная цель — вылечиться, чтобы набраться сил перед новым сезоном» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что сейчас для нее важно поправить здоровье, чтобы набраться сил перед новым сезоном. 18-летняя спортсменка продолжает восстановление после травмы голеностопа.
— Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить свое здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном, — приводит Team Russia слова Медведевой. — И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим.
Напомним, что Медведева пропустила чемпионат мира из-за травмы. На ледовом шоу в Осаке она выступила со специальной программой без прыжков.
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