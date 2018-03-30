Евгения Медведева: «Сейчас для меня главная цель — вылечиться, чтобы набраться сил перед новым сезоном»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что сейчас для нее важно поправить здоровье, чтобы набраться сил перед новым сезоном. 18-летняя спортсменка продолжает восстановление после травмы голеностопа.

— Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить свое здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном, — приводит Team Russia слова Медведевой. — И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим.

Напомним, что Медведева пропустила чемпионат мира из-за травмы. На ледовом шоу в Осаке она выступила со специальной программой без прыжков.