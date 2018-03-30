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Медведева назвала свою главную цель на сегодняшний момент
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Медведева назвала свою главную цель на сегодняшний момент 

RT на русском 3 часа назад
Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане фигруистка Евгения Медведева рассказала о своих ближайших целях. «Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить своё здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном. И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим», — приводит слова Медведевой «Команда России».
Россиянка не смогла выступить на чемпионате мира в Милане из-за травмы голеностопа.
Ранее Медведева рассказала о стимуле выступать до следующей Олимпиады.
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