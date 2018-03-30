Медведева назвала свою главную цель на сегодняшний момент

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане фигруистка Евгения Медведева рассказала о своих ближайших целях. «Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить своё здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном. И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим», — приводит слова Медведевой «Команда России».

Россиянка не смогла выступить на чемпионате мира в Милане из-за травмы голеностопа.

Ранее Медведева рассказала о стимуле выступать до следующей Олимпиады.