Алина Загитова: Кличка щенка? Пусть это будет секретом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время шоу в Осаке призналась, что пока не знает, когда ей из Японии привезут в подарок щенка породы акита-ину.

«Мне неизвестно, когда он придет, — сказала Загитова. — Это будет сюрприз. А по поводу имени… Пусть это будет секретом. Я это потом расскажу, когда она приедет ко мне домой. Пока что я назову ее Масару».

Напомним, после победы Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину решила подарить 15-летней фигуристке щенка, о котором она мечтала.

Отметим, что «масару» в переводе с японского языка означает «победа».