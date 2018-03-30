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Алина Загитова: Кличка щенка? Пусть это будет секретом
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Алина Загитова: Кличка щенка? Пусть это будет секретом 

Советский спорт 3 часа назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время шоу в Осаке призналась, что пока не знает, когда ей из Японии привезут в подарок щенка породы акита-ину.
«Мне неизвестно, когда он придет, — сказала Загитова. — Это будет сюрприз. А по поводу имени… Пусть это будет секретом. Я это потом расскажу, когда она приедет ко мне домой. Пока что я назову ее Масару».
Напомним, после победы Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину решила подарить 15-летней фигуристке щенка, о котором она мечтала.
Отметим, что «масару» в переводе с японского языка означает «победа».
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