Медведева рассказала о планах

Фигуристка Медведева рассказала о своих планах на ближайшее будущее

Российская фигуристка Евгения Медведева , которая в данный момент восстанавливается после травмы ноги, рассказала о своих планах на межсезонье. По словам спортсменки, главной целью на данный момент для нее является лечение и возвращение на лед, передает "Советский спорт"

"Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить свое здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном. И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим", — цитирует Медведеву "Команда России".

На зимних Олимпийских играх 2018 года 18-летняя фигуристка завоевала две серебряные медали: в командном соревновании и в женском одиночном катании. После Игр в Пхенчхане Медведева пожаловалась на боли в голеностопе. Из-за травмы она была вынуждена пропустить чемпионат мира по фигурному катанию, который прошел в Милане.

Ранее сообщалось, что Медведева станет телеведущей ледового шоу.