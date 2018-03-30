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Медведева рассказала о планах
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Фигуристка Медведева рассказала о своих планах на ближайшее будущее 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева, которая в данный момент восстанавливается после травмы ноги, рассказала о своих планах на межсезонье. По словам спортсменки, главной целью на данный момент для нее является лечение и возвращение на лед, передает "Советский спорт".
"Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить свое здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном. И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим", — цитирует Медведеву "Команда России".
На зимних Олимпийских играх 2018 года 18-летняя фигуристка завоевала две серебряные медали: в командном соревновании и в женском одиночном катании. После Игр в Пхенчхане Медведева пожаловалась на боли в голеностопе. Из-за травмы она была вынуждена пропустить чемпионат мира по фигурному катанию, который прошел в Милане.
Ранее сообщалось, что Медведева станет телеведущей ледового шоу.
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