Сезон катания на коньках в Вологде закрыт

Массовые катания в этом сезоне на «Локомотиве» завершены. Стадион закрыл свои двери с 30 марта. Пятью днями ранее «ушел» на весенний сезон стадион «Витязь». Другие открытые катки Вологды также не принимают посетителей.

А вот на сноубордных склонах ждут любителей и спортсменов «катания на доске». Как сообщили «Вологда.РФ» в Стризнево, состояние склонов хорошее, есть обледенения. О закрытии горнолыжного сезона не сообщается.

Желающие покататься на коньках в Вологде могут прийти в Ледовый дворец на ул. Пугачева. Он будет открыт и в выходные. В субботу — с 16 до 19.45, в воскресенье — с 16. 45 до 19 часов.