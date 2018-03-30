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Сезон катания на коньках в Вологде закрыт
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Сезон катания на коньках в Вологде закрыт 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Массовые катания в этом сезоне на «Локомотиве» завершены. Стадион закрыл свои двери с 30 марта. Пятью днями ранее «ушел» на весенний сезон стадион «Витязь». Другие открытые катки Вологды также не принимают посетителей.
А вот на сноубордных склонах ждут любителей и спортсменов «катания на доске». Как сообщили «Вологда.РФ» в Стризнево, состояние склонов хорошее, есть обледенения. О закрытии горнолыжного сезона не сообщается.
Желающие покататься на коньках в Вологде могут прийти в Ледовый дворец на ул. Пугачева. Он будет открыт и в выходные. В субботу — с 16 до 19.45, в воскресенье — с 16. 45 до 19 часов.
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