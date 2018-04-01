1 апреля Первый канал запускает ледовое шоу с участием детей. У руля, конечно же, Илья Авербух, у которого за плечами шесть сезонов взрослых «Ледниковых периодов». Илья рассказал «Телепрограмме» о сути своего нового детища. Почему в шоу набрали детей-фигуристов? — В проекте соревнуются дети, которые побеждали в первенствах России, различных соревнованиях по фигурному катанию. Все они ставят для себя амбициозные цели в спорте. На предварительные просмотры приглашались дети до 11 лет из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Кирова, Ростова-на-Дону. Наш проект направлен на то, чтобы этим детям помочь, дать дополнительный импульс в их развитии как спортсменов. Дети соревнуются в трех дисциплинах: женское и мужское одиночное катание и выступления танцевальных пар. В танцах мы готовим самых юных участников, и это не случайно. В этой дисциплине мы сдали уже давно. С 2006 года, со времени триумфа Романа Костомарова и Татьяны Навки, наши танцевальные пары не побеждали на Олимпиадах. Надеюсь, именно к танцам будет приковано наибольшее внимание зрителей. И это станет толчком к переменам. Победители проекта получат денежную премию. Что получат победители? — Финалистами станут один фигурист-одиночник (или одиночница) и танцевальная пара. Победителям проекта «Ледниковый период. Дети» будет обеспечена финансовая поддержка карьеры. Без ложной скромности могу сказать, что нынешние звезды фигурного катания — это дети, которых привели на лед их мамы и бабушки, смотревшие первые сезоны «Ледникового периода». Дети, которым в 2007 году было 5 лет, сегодня покоряют олимпийские вершины и становятся призерами крупнейших турниров. Наставники и тренеры детей (слева направо) Траньков, Авербух, Костомаров и Навка на время шоу стали конкурентами. Кто и как выбирал участников? — Первые два выпуска отведены под кастинг юных спортсменов. Как вы уже могли видеть в первом выпуске, у нас четверо наставников: олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Роман Костомаров (наблюдать за их противостоянием, думаю, будет интересно), двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и я — Илья Авербух. Каждый набирает по команде: в каждой три одиночника и три танцевальные пары. Оценивает выступления жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Естественно, в эфире мы будем говорить, из какой спортивной школы фигурист, но на время проекта они становятся учениками наставников, которые тренируют их, ставят им номера на заданные темы. Этот проект не снимался целиком заранее, работаем с колес. Построена специальная тренировочная база в «Лужниках», где ребята тренируются под руководством известных фигуристов. Почему в ведущие пригласили Евгению Медведеву? — Ведущие проекта — Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Для Жени это действительно абсолютный дебют. Но она блестяще справляется! Женя отлично общается с детьми — находит правильные слова поддержки в случае неудачных выступлений, искренне радуется вместе с теми, кто получил высокие баллы. Поэтому все интервью у юных фигуристов берет Женя. Вообще считаю, что Евгения Медведева — наше телевизионное открытие.
«Ледниковый период. Дети» Воскресенье/17.15, Первый
Фото: Первый канал.