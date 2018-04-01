Названа дата исполкома ФФККР

Генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил дату исполкома организации. Его слова приводит ТАСС.
"Дата определена, исполком состоится 11 апреля. Помимо прочих вопросов в ходе исполкома будут определены дата и повестка отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России", — сообщил Коган.
Ранее Коган подвел итоги женских соревнований на чемпионате мира в Милане.
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