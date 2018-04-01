Ещё
Исполком ФФККР пройдет 11 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполком ФФККР пройдет 11 апреля 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что исполком федерации пройдет 11 апреля.
— Дата определена, исполком состоится 11 апреля. Помимо прочих вопросов в ходе исполкома будут определены дата и повестка отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России, — приводит ТАСС слова Когана.
Напомним, выборы глав спортивных федераций должны пройти не позднее шести месяцев по окончании Олимпиады-2018. С 2010 года ФФККР возглавляет Александр Горшков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Татьяна Тарасова: "Мне нравится Медведева в шоу "Ледниковый период. Дети" Алина Загитова: "После Олимпиады все родные хотели посмотреть на медаль, дала им поносить ее" Этери Тутберидзе: "Вы переживали за мотивацию Загитовой? Теперь мотивация точно есть!"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»17
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут107
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение