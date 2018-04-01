Исполком ФФККР пройдет 11 апреля 

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что исполком федерации пройдет 11 апреля.
— Дата определена, исполком состоится 11 апреля. Помимо прочих вопросов в ходе исполкома будут определены дата и повестка отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России, — приводит ТАСС слова Когана.
Напомним, выборы глав спортивных федераций должны пройти не позднее шести месяцев по окончании Олимпиады-2018. С 2010 года ФФККР возглавляет Александр Горшков.