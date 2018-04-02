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Загитова рассказала о личной жизни
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Алина Загитова: «Парня у меня нет. Я маленькая» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова сказала, что на данный момент готова только к дружескому общению с противоположным полом. 15-летняя спортсменка призналась, что даже не задумывалась об этом.
— Вы много времени уделяете фигурному катанию. Наверное, у вас не так много друзей. Но все-таки есть ли у вас парень?
— Нет (смеется). Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более.
Напомним, сезон-2017/18 стал для Загитовой дебютным во взрослом фигурном катании. Помимо золота в одиночном катании, она стала серебряным призером Игр в Пхенчхане. Также она стала первой в финале "Гран-при" и завоевала золото чемпионата Европы. На постолимпийском чемпионате мира 15-летняя спортсменка стала пятой.
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