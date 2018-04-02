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Загитова: дала поносить олимпийскую медаль родственникам
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Загитова: дала поносить олимпийскую медаль родственникам 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Алина Загитова во время шоу легенд в Японии рассказала, как изменилась её жизнь после Олимпийских игр в Пхёнчхане.
«Конечно, после Олимпийских игр многое изменилось, но в тренировочном процессе всё осталось так же. Изменилось то, что в ледовом дворце нас начали замечать дети. Идёшь мимо, а они говорят, вау, Загитова пошла! Это очень мило.
Как только мне дали медаль, со мной в Пхёнчхане была мама, я сразу дала ей посмотреть медаль. Потом когда приехала домой, все родные тоже брали в руки медаль. Даже дала поносить её», — рассказала Загитова во время интервью на шоу легенд в Японии.
15-летняя Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхёнчхане. На чемпионате мира, проходившем после Олимпиады в Милане, россиянка заняла пятое место.
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