Загитова: дала поносить олимпийскую медаль родственникам

Российская фигуристка Алина Загитова во время шоу легенд в Японии рассказала, как изменилась её жизнь после Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Конечно, после Олимпийских игр многое изменилось, но в тренировочном процессе всё осталось так же. Изменилось то, что в ледовом дворце нас начали замечать дети. Идёшь мимо, а они говорят, вау, Загитова пошла! Это очень мило.

Как только мне дали медаль, со мной в Пхёнчхане была мама, я сразу дала ей посмотреть медаль. Потом когда приехала домой, все родные тоже брали в руки медаль. Даже дала поносить её», — рассказала Загитова во время интервью на шоу легенд в Японии.

15-летняя Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхёнчхане. На чемпионате мира, проходившем после Олимпиады в Милане, россиянка заняла пятое место.