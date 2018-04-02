Алексей Ягудин: «Русские тренеры находятся в стагнации, никто не хочет меняться» 

Олимпийский чемпион 2002 года и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин считает, что российские специалисты по всему миру до сих пор работают по старым принципам, не замечая изменений в современном фигурном катании. По его мнению, в будущем неудовлетворительные результаты спортсменов заставят их поменяться
— Здесь работает принцип «пока жареный петух не клюнет», — приводит Insideok слова Ягудина. — Когда еще очень давно я катался, мы говорили с Татьяной Тарасовой и моим хореографом, что даже если брать просто музыку, мир уже далеко ушел от классических произведений «Кармен», «Щелкунчик» и так далее. Сейчас даже разрешены слова, что открывает непочатый край работ. Можно делать все, что угодно! Но нет, русские тренеры в фигурном катании находятся в стагнации, никто не хочет меняться. И в нашей стране то же. Пока вот что-то не случится, а потом говорят: «А, действительно, давайте рассмотрим вот этот вариант».