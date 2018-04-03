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Алексей Ягудин: Для меня система оценок фигуристов губительна так же, как ЕГЭ для школьников
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Алексей Ягудин: Для меня система оценок фигуристов губительна так же, как ЕГЭ для школьников 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение о современной системе оценок в фигурном катании, введённой с 2004 года, когда он уже закончил спортивную карьеру.
"Что касается системы оценок в фигурном катании, раньше было понятно, кто и что, и у тебя было, например, девять судей, и нужно было большинство — пять против четырех, всё было налицо. Теперь уже от этих судей ничего не зависит, худшие и лучшие отсеиваются. Теперь самые главные — три технических специалиста. Даже двое самых главных. Потому что, если двое говорят «он не докрутил», хотя он докрутил, а третий говорит, что докрутил, — всё. Два против одного, выигрывают двое. Для меня эта система губительна так же, как ЕГЭ для школьников. Была система абсолютно понятная и более привлекательная для зрителей. Почему интерес и падает во всём мире к фигурному катанию. Люди не понимают, что происходит.
Я специально не смотрю фигурное катание. Раньше всё было понятно. Теперь сидим с Таней и думаем: «15,6 — что, вообще, к чему?» Чтобы было интересно смотреть, мы с женой делаем так. Я говорю: «Тань, ставлю 50 рублей на то, что мальчик, девочка или пара пробьют оценку в 130». Или: «Вот сейчас прибавится 5 баллов». И вот так мы с ней играем. Делая ставки, мы делаем эфир более интересным", — сказал Ягудин в онлайн-шоу «ОК на связи!»
Ягудин женат на олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной.
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