Ягудин сравнил фигуристов со школьниками

Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин назвал «губительной» современную систему оценок в фигурном катании. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам олимпийского чемпиона, система, введенная уже после завершения им спортивной карьеры, непонятна зрителям.

«Для меня эта система губительна, так же как ЕГЭ для школьников», — заявил он.

Ягудин отметил, что система, действовавшая до 2004 года, была понятна, так как для победы спортсменам было достаточно получить высокие оценки от большинства из девяти судей. Теперь же, так как лучшие и худшие оценки не учитываются, «главным» является мнение лишь двух технических судей.

По его словам, раньше все было очевидно, а теперь «люди не понимают, что происходит».