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В парке «Усадьба Воронцово» начались работы по прокладке тепловых сетей
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В парке «Усадьба Воронцово» начались работы по прокладке тепловых сетей 

Обручевский меридиан 58 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Подводка этих сетей совершенно необходима для содержания зданий в порядке, их внутреннего и внешнего благоустройства.
Это финальная часть большого проекта по прокладке инженерных коммуникаций, работы в рамках этого проекта ведутся с 2014 года. На фото — информация, которую дает о себе подрядчик, ведущий работы, она размещена на стенде у стелы. Руководство парка будет внимательно следить за аккуратным проведением работ и максимальной сохранностью зеленых насаждений. Читайте подробную информацию на сайте: https://goo.gl/D5nn4D.
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