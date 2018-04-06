В парке «Усадьба Воронцово» начались работы по прокладке тепловых сетей

Подводка этих сетей совершенно необходима для содержания зданий в порядке, их внутреннего и внешнего благоустройства.

Это финальная часть большого проекта по прокладке инженерных коммуникаций, работы в рамках этого проекта ведутся с 2014 года. На фото — информация, которую дает о себе подрядчик, ведущий работы, она размещена на стенде у стелы. Руководство парка будет внимательно следить за аккуратным проведением работ и максимальной сохранностью зеленых насаждений. Читайте подробную информацию на сайте: https://goo.gl/D5nn4D.