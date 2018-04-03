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В парке «Усадьба Воронцово» подводят итоги зимнего сезона
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В парке «Усадьба Воронцово» подводят итоги зимнего сезона 

Обручевский меридиан 6 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Всю зиму тренеры студии «Веселые коньки» привлекали гостей парка к активному досугу на катке.
Эти мероприятия неизменно пользовались большой популярностью, и к концу зимы уже сформировалась настоящая команда активных участников. Не менее популярны были занятия по фигурному катанию. За сезон организаторы получили более 70 благодарных отзывов от родителей, чьи дети впервые встали на лед в этом году на катке «Лаборатория льда». «Мы гордимся, что открыли дорогу в мир фигурного катания для замечательных мальчиков и девочек, многие из которых сейчас уже готовятся к своим первым соревнованиям», — отметили ведущие студии «Веселые коньки».
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