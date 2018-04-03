Ещё
«С очень скромной девочкой»: Евгений Плющенко показал фото с Алиной Загитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«С очень скромной девочкой»: Евгений Плющенко показал фото с Алиной Загитовой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко выложил в Инстаграм фотографию со своей коллегой Алиной Загитовой. Что интересно, эта публикация вызвала совершенно разную реакцию у его поклонников, одни из которых принялись поливать грязью девушку, а другие восхвалять ее.
Двукратный олимпийский чемпион и победитель множества соревнований Евгений Плющенко, находясь в Японии, сделал фотографию с обладательницей золотой медали на завершившихся не так давно в южнокорейском Пхеньчхане играх и выставил ее на всеобщее обозрение в сеть. При этом Плющенко не стал рассказывать, при каких обстоятельствах он встретил Загитову и расписывать огромные комментарии, а просто дал короткую, но довольно емкую характеристику спортсменке. «С Гордостью России, с Олимпийской Чемпионкой 2018 года и очень скромной девочкой — Алиной Загитовой»
Интересно, что среди подписчиков Евгения этот снимок вызвал совершенно разную реакцию. Часть из них принялись писать хвалебные слова в адрес спортсменов, подчеркивая их достижения, другие же вспомнили неудачное выступление Загитовой на чемпионате мира и подвергли ее жесткой критике, а третьи просто поблагодарили Плющенко за его поддержку, высказанную в адрес Алины. «Вы легенды фигурного катания!» «Евгений, вы молодец, что всегда поддерживаете Алину!» «Спасибо Вам большое, что поддержали Алину!» «Алина молодец, но обидно, что как только она появилась на Олимпиаде и выиграла, то про Женю Медведеву все забыли!» «Ага, с олимпийской чемпионкой и той, которая позорно упала не один раз на чемпионате мира!» «Каждый фигурист падает в своём карьере! Но не так провально! Ну, три падения! Это просто позор я считаю! Не надо было тогда вообще её отправлять на ЧМ! Провалила всё!» «Позор ей, всем и нашей стране! Это просто провальное выступление! Не может так ошибаться олимпийский чемпион! Не может!» Впрочем, значительная часть фанатов Плющенко также вступилась за Загитову. Они напомнили всем критиканам, что ей всего лишь 15 лет и Алина уже добилась большего, чем многие из тех, кто лежа на диване пишет подобные комментарии в ее адрес.
Кстати, именитый тренер Татьяна Тарасова также высказала мнение о том, что помешало Алине попасть на пьедестал на мировом первенстве. Он считает, чтопричина кроется в физиологических данных спортсменки.
Eva.ru: последние новости
«Уходит из спорта?»: Евгения Медведева стала ведущей шоу «Ледниковый период. Дети» «Русскую душу не понять»: японцев изумили условия жизни Алины Загитовой «Она не робот»: Евгений Плющенко поддержал Алину Загитову после результатов чемпионата мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы претенденты на проведение ОИ-20265
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение