«С очень скромной девочкой»: Евгений Плющенко показал фото с Алиной Загитовой

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко выложил в Инстаграм фотографию со своей коллегой Алиной Загитовой. Что интересно, эта публикация вызвала совершенно разную реакцию у его поклонников, одни из которых принялись поливать грязью девушку, а другие восхвалять ее.

Двукратный олимпийский чемпион и победитель множества соревнований Евгений Плющенко, находясь в Японии, сделал фотографию с обладательницей золотой медали на завершившихся не так давно в южнокорейском Пхеньчхане играх и выставил ее на всеобщее обозрение в сеть. При этом Плющенко не стал рассказывать, при каких обстоятельствах он встретил Загитову и расписывать огромные комментарии, а просто дал короткую, но довольно емкую характеристику спортсменке. «С Гордостью России, с Олимпийской Чемпионкой 2018 года и очень скромной девочкой — Алиной Загитовой»

Интересно, что среди подписчиков Евгения этот снимок вызвал совершенно разную реакцию. Часть из них принялись писать хвалебные слова в адрес спортсменов, подчеркивая их достижения, другие же вспомнили неудачное выступление Загитовой на чемпионате мира и подвергли ее жесткой критике, а третьи просто поблагодарили Плющенко за его поддержку, высказанную в адрес Алины. «Вы легенды фигурного катания!» «Евгений, вы молодец, что всегда поддерживаете Алину!» «Спасибо Вам большое, что поддержали Алину!» «Алина молодец, но обидно, что как только она появилась на Олимпиаде и выиграла, то про Женю Медведеву все забыли!» «Ага, с олимпийской чемпионкой и той, которая позорно упала не один раз на чемпионате мира!» «Каждый фигурист падает в своём карьере! Но не так провально! Ну, три падения! Это просто позор я считаю! Не надо было тогда вообще её отправлять на ЧМ! Провалила всё!» «Позор ей, всем и нашей стране! Это просто провальное выступление! Не может так ошибаться олимпийский чемпион! Не может!» Впрочем, значительная часть фанатов Плющенко также вступилась за Загитову. Они напомнили всем критиканам, что ей всего лишь 15 лет и Алина уже добилась большего, чем многие из тех, кто лежа на диване пишет подобные комментарии в ее адрес.