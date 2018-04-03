Ягудин испугал поклонников фото из больницы

Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что одновременно с женой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной , попал в больницу.

Олимпийский чемпион опубликовал коллаж из фото прооперированной ноги супруги и своего лица с повязкой под носом. По его словам, Тотьмянина уже в четвертый раз подверглась хирургическому вмешательству на ноге: на этот раз врачи вынули из нее «металлическую конструкцию».

Сам же Ягудин «очищал голову от гноя».

«А то еще чуть-чуть и ослеп бы или сдох», — отметил он.

При этом фигурист подчеркнул, что «ТО (техосмотр. — Прим. ред.) пройден», «обновления загружены» и теперь он готов к работе.

«P. S. А как у вас началась неделя?» — иронично поинтересовался Ягудин у подписчиков.

В ответ пользователи социальной сети начали выражать поддержку спортсменам. Между тем один из них поинтересовался, не сделал ли Ягудин ринопластику, то есть пластическую операцию на носу. Фигурист ответил, что не делал таковой.