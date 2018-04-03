Ещё
Ягудин испугал поклонников фото из больницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ягудин испугал поклонников фото из больницы 

Рамблер 3 апреля 2018
Фото: Instagram
Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что одновременно с женой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной, попал в больницу.
Олимпийский чемпион опубликовал коллаж из фото прооперированной ноги супруги и своего лица с повязкой под носом. По его словам, Тотьмянина уже в четвертый раз подверглась хирургическому вмешательству на ноге: на этот раз врачи вынули из нее «металлическую конструкцию».

Эту неделю мы с @tatianatotmyanina встретили по-семейному, в кругу близких 👨‍🔬👩‍🔬 ❗️Таня❗️провела уже 4ую операция на ноге, вытащили металическую конструкцию. А ❗️я❗️очищал голову от гноя, а то ещё чуть-чуть и ослеп бы или сдох 😂 короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены🤪 Готовы к работе💪 P. S. а как у вас началась неделя? #тотьмянина #ягудин #люблюсвоюработу #здоровье #операция #семья #вместенавсегда P. S.2 гастроли «вместе и навсегда» @averbukhofficial продолжаются, но уже вне льда

Публикация от  Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Сам же Ягудин «очищал голову от гноя».
«А то еще чуть-чуть и ослеп бы или сдох», — отметил он.
При этом фигурист подчеркнул, что «ТО (техосмотр. — Прим. ред.) пройден», «обновления загружены» и теперь он готов к работе.
«P. S. А как у вас началась неделя?» — иронично поинтересовался Ягудин у подписчиков.
В ответ пользователи социальной сети начали выражать поддержку спортсменам. Между тем один из них поинтересовался, не сделал ли Ягудин ринопластику, то есть пластическую операцию на носу. Фигурист ответил, что не делал таковой.
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу17
Умер легенда «Челси»3
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение