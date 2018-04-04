Ирина Слуцкая оценила выступление российских спортсменов на ЧМ по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Милане в конце марта.

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, прославленная фигуристка Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от прошедшего Чемпионата мира по фигурному катанию.

Она выразила сожаление, что российские девушки не смогли занять призовые места, но отметила успехи россиян в других видах.

— Здорово, что наш мужчина Михаил Коляда дотянулся до пьедестала почета. Это очень важно. Прекрасно себя показала и наша пара— Евгения Тарасова Владимир Морозов — которая могла бы занять призовое место и на Олимпиаде. В танцах нам, наверное, нужно время, чтобы подготовиться и воспитать олимпийских чемпионов, — отметила она в интервью телеканалу МИР 24.

В целом, по мнению Случкой, российское фигурное катание находится на высоком уровне, и спортсмены готовы бороться за награды на международных соревнованиях.