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Медведева рассказала о создании новых программ
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Медведева рассказала о создании новых программ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что «работа в фигурном катании — это искусство». Об этом сообщает «Чемпионат».
Спортсменка высказала такое мнение, пытаясь объяснить процесс создания фигуристами и их тренерами новых программ. По ее словам, никогда не бывает, чтобы спортсмены заранее и сразу приняли решение, что, например, в следующем году будут «катать "Жизель"».
«Абсолютно по-другому складывается работа», — подчеркнула она.
Медведева сообщила, что она не представляет себе что-то «в голове», а начинает работу над выступлением «физически», что буквально «стирает» все «наметки, тезисы, эскизы». Кроме того, фигуристка рассказала, что иногда «мечется» между самыми разными образами, например, между блюзом и Чайковским.
«В этом состоит работа в фигурном катании — это искусство», — уверена она.
Во время Олимпиады 2018 года фигуристка из США Эшли Вагнер, критикуя программу победившей на Играх россиянки Алины Загитовой, заявила, что действующая система судейства позволяет фигуристам сначала «убивать время», затем «просто прыгать» и в итоге победить. В Пхенчхане Евгения Медведева завоевала серебро.
 Ещё 4 источника 
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