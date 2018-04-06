Медведева рассказала о создании новых программ

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что «работа в фигурном катании — это искусство». Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка высказала такое мнение, пытаясь объяснить процесс создания фигуристами и их тренерами новых программ. По ее словам, никогда не бывает, чтобы спортсмены заранее и сразу приняли решение, что, например, в следующем году будут «катать "Жизель"».

«Абсолютно по-другому складывается работа», — подчеркнула она.

Медведева сообщила, что она не представляет себе что-то «в голове», а начинает работу над выступлением «физически», что буквально «стирает» все «наметки, тезисы, эскизы». Кроме того, фигуристка рассказала, что иногда «мечется» между самыми разными образами, например, между блюзом и Чайковским.

«В этом состоит работа в фигурном катании — это искусство», — уверена она.