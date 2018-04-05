Плющенко рассказал о планах на ОИ-2022

Фигурист Евгений Плющенко , перешедший на тренерскую работу, объявил о планах воспитать ученика, который смог бы выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом Плющенко заявил в интервью журналу «Московский фигурист».

Год назад Евгений Плющенко открыл собственную Академию фигурного катания. По словам спортсмена, уже через 4 года один из учеников Академии сможет принять участие в Олимпийских играх.

«Школа — одновременно и для души, и для тела. Я рассматриваю её как перспективу, потому что через три-четыре года я перестану принимать личное участие в шоу, останусь только в качестве продюсера, и у меня будет гораздо больше времени тренировать самому. Я ставлю перед собой задачу — уже через четыре года подготовить такого спортсмена, чтобы он смог поехать на Олимпиаду 2022 года», — сказал Плющенко.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы по фигурному катанию. В 2017 году он объявил о завершении спортивной карьеры.