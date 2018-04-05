Фигурист Ковтун ушёл от тренера Гончаренко

«Несколько дней назад Максим сообщил мне, что вернулся в ЦСКА и уже катается у своего прежнего наставника Елены Буяновой. Что называется, поставил перед фактом», — приводит слова Гончаренко РИА Новости.

Тренер отметила, что предварительно этот вопрос со спортсменом не обсуждался, а после принятого им решения она не посчитала нужным вдаваться в подробности.

«Думаю, Ковтуну просто комфортнее кататься там, где налажен весь процесс — от работы на льду до медицинского обслуживания», — добавила Гончаренко.

Ковтун и Гончаренко сотрудничали с весны 2016 года.

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