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Фигурист Ковтун ушёл от тренера Гончаренко
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Фигурист Ковтун ушёл от тренера Гончаренко 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что больше не работает с трёхкратным чемпионом страны Максимом Ковтуном.
«Несколько дней назад Максим сообщил мне, что вернулся в ЦСКА и уже катается у своего прежнего наставника Елены Буяновой. Что называется, поставил перед фактом», — приводит слова Гончаренко РИА Новости.
Тренер отметила, что предварительно этот вопрос со спортсменом не обсуждался, а после принятого им решения она не посчитала нужным вдаваться в подробности.
«Думаю, Ковтуну просто комфортнее кататься там, где налажен весь процесс — от работы на льду до медицинского обслуживания», — добавила Гончаренко.
Ковтун и Гончаренко сотрудничали с весны 2016 года.
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