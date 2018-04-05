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Бутырская: вместо того, чтобы тянуться за российскими фигуристками, их пытаются утянуть вниз
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Бутырская: вместо того, чтобы тянуться за российскими фигуристками, их пытаются утянуть вниз 

RT на русском 10 часов назад
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская призналась, что потенциальное снижение надбавок за прыжки во вторых половинах программ является скрытой борьбой с доминированием российских фигуристок.
«Это было ожидаемо. Конечно, когда наши девочки уже всё повыигрывали, можно начинать махать руками. Россиянки впереди планеты всей, следом такое же поколение растёт. Поэтому вместо того, чтобы к ним подтягиваться, они пытаются наших вниз утянуть. Подобное происходит во многих видах спорта, когда кто-то один доминирует, начинают искать пути, чтобы и другим было интересно соревноваться», — отметила фигуристка в разговоре с RT.
Тем не менее, Бутырская уверена, что поводов для беспокойства у отечественных болельщиков быть не должно.
«На катание наших девочек эти изменения особо не повлияют. Да, не будет такой большой надбавки. Но у россиянок в запасе есть ещё более сложные элементы. Поэтому мы всё равно будем доминировать, что бы они не делали. Нам волноваться не о чем, пусть остальные волнуются», — добавила экс-спортсменка.
Ранее Бутырская прокомментировала другие потенциальные правила в фигурном катании.
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