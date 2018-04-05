Ещё
Жулин назвал «беспробудной глупостью» возможные изменения правил в фигурном катании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жулин назвал «беспробудной глупостью» возможные изменения правил в фигурном катании 

RT на русском 9 часов назад
Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин поделился мнением о сокращении числа четверных прыжков у фигуристов.
«Глупость беспробудная. Разве кому-то не нравилось наблюдать за тем, как Нэтан Чен прыгал шесть четверных? Во всех видах спорта во главу угла ставится совершенствование выступления, и лишь в фигурном катании прогресс пытаются искусственно тормозить», — заявил Жулин в интервью RT.
По мнению тренера на зрелищности фигурного катания отразится и уже принятое правило о сокращении времени произвольных программ у мужчин и спортивных пар.
«На хореографию вообще ничего не останется. Мы и без того находимся в жёстких временных рамках. Например, когда я ставлю программу, придумываю пять-шесть интересных связок, которые её украшают. Но из них дай бог три удастся сделать, потому что выполнить всё фигуристы просто не успевают. Лучше бы в ISU подумали над тем, как сделать вторую оценку более зрелищной. У нас в танцах многие тренеры вынуждены работать на частоту элементов, а что между ними, уже практически никого не волнует», — раскритиковал новое правило Жулин.
Ранее о возможных изменениях в правилах высказалась чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская.
RT на русском: последние новости
Фигуристка Загитова рассказала, есть ли у неё молодой человек Фигурист Плющенко рассказал о ближайших планах в тренерской карьере Фигурист Ковтун ушёл от тренера Гончаренко
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА11
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»88
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»303
От Смолова отказались в Англии20
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение