Жулин назвал «беспробудной глупостью» возможные изменения правил в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин поделился мнением о сокращении числа четверных прыжков у фигуристов.

«Глупость беспробудная. Разве кому-то не нравилось наблюдать за тем, как Нэтан Чен прыгал шесть четверных? Во всех видах спорта во главу угла ставится совершенствование выступления, и лишь в фигурном катании прогресс пытаются искусственно тормозить», — заявил Жулин в интервью RT.

По мнению тренера на зрелищности фигурного катания отразится и уже принятое правило о сокращении времени произвольных программ у мужчин и спортивных пар.

«На хореографию вообще ничего не останется. Мы и без того находимся в жёстких временных рамках. Например, когда я ставлю программу, придумываю пять-шесть интересных связок, которые её украшают. Но из них дай бог три удастся сделать, потому что выполнить всё фигуристы просто не успевают. Лучше бы в ISU подумали над тем, как сделать вторую оценку более зрелищной. У нас в танцах многие тренеры вынуждены работать на частоту элементов, а что между ними, уже практически никого не волнует», — раскритиковал новое правило Жулин.