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Команда «Парадиз» из России лидирует после короткой программы на ЧМ по синхронному катанию
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Команда «Парадиз» из России лидирует после короткой программы на ЧМ по синхронному катанию 

ТАСС 15 часов назад
ТАСС, 6 апреля. Российская команда «Парадиз» лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходит в Стокгольме. Россиянки получили 76,05 балла.
На втором месте идет Surprise из Швеции (72,83), на третьем — финская команда Marigold Ice Unity (72,61). Другая российская команда «Татарстан» по итогам короткой программы идет восьмой (68,32).
Команды представят произвольные программы в субботу.
Синхронное фигурное катание не является олимпийской дисциплиной, однако чемпионаты мира под эгидой Международного союза конькобежцев в этом виде проводятся с 2000 года. Год назад в Будапеште также победили российские фигуристки из «Парадиза», в 2015 году в канадском Гамильтоне они стали третьими.
По правилам синхронного фигурного катания на льду выступают по 16 человек, из них не более шести мужчин. Однако большинство команд включает в состав лишь одного-двух мужчин.
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