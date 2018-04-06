Команда «Парадиз» из России лидирует после короткой программы на ЧМ по синхронному катанию

ТАСС , 6 апреля. Российская команда «Парадиз» лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходит в Стокгольме. Россиянки получили 76,05 балла.

На втором месте идет Surprise из Швеции (72,83), на третьем — финская команда Marigold Ice Unity (72,61). Другая российская команда «Татарстан» по итогам короткой программы идет восьмой (68,32).

Команды представят произвольные программы в субботу.

Синхронное фигурное катание не является олимпийской дисциплиной, однако чемпионаты мира под эгидой Международного союза конькобежцев в этом виде проводятся с 2000 года. Год назад в Будапеште также победили российские фигуристки из «Парадиза», в 2015 году в канадском Гамильтоне они стали третьими.

По правилам синхронного фигурного катания на льду выступают по 16 человек, из них не более шести мужчин. Однако большинство команд включает в состав лишь одного-двух мужчин.