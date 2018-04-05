«Парадиз» и «Татарстан» выступят на чемпионате мира по синхронному катанию

В пятницу в Стокгольме стартует чемпионат мира по синхронному катанию. В нынешнем сезоне на турнире выступят 25 команд из 20 стран. Россию представят «Парадиз» из Санкт-Петербурга и «Татарстан» из Казани.

«Парадиз» выиграл два предыдущих турнира и в Стокгольме постарается стать первой командой, побеждавшей на трех чемпионатах мира подряд. «Татарстан» на прошлом турнире впервые в своей истории попал в шестерку сильнейших.

Основными конкурентами российских команд в борьбе за золото будут побеждавшие ранее на чемпионатах мира Marygolid Ice Unity и Team Uniqueи из Финляндии, а также шестикратный чемпион мира Team Surprise из Швеции.

В пятницу команды представят короткие программы. Начало — 18:15 (мск).