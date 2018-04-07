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«Парадиз» не смог защитить титул чемпиона мира по синхронному фигурному катанию
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«Парадиз» не смог защитить титул чемпиона мира по синхронному фигурному катанию 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный чемпион мира санкт-петербургский «Парадиз» не смог защитить титул на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Российская команда выиграла бронзовые медали.
Новым чемпионом мира стала финская команда Marigold Ice Unity. Серебро взял шведский коллектив Surprise. Ещё одна российская команда, «Татарстан» из Казани, завершила соревнования на шестом месте.
В произвольной программе «Парадиз» выступил неудачно и занял только четвёртое место (124,92), уступив не только будущему чемпиону (136,41) и серебряному призёру (135,16), но и финской команде Unique (125,17). Пятым стал «Татарстан» (124,14).
Синхронное фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
1. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 209,02. 2. Surprise (Швеция) — 207,99. 3. «Парадиз» (Россия) — 200,97… 6. «Татарстан» (Россия) — 192,46.
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