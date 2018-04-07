Ещё
Российская команда «Парадиз» выиграла бронзу ЧМ по синхронному фигурному катанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская команда «Парадиз» выиграла бронзу ЧМ по синхронному фигурному катанию 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российская команда «Парадиз» стала бронзовым призером чемпионата мира по синхронному фигурному катанию, который завершился в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам произвольной программы российские спортсменки набрали 124,92 балла, что стало лишь четвертым результатом. По сумме двух программ команде удалось войти в тройку лидеров (200, 97).
Победителями мирового первенства стала команда Marigold Ice Unity из Финляндии (209,02), серебряные медали завоевала шведская команда Surprise (207,99).
В 2016 и в 2017 годах российские фигуристки становились чемпионками мира.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о подготовке учеников к зимней Олимпиаде 2022 года.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева будет вести шоу "Ледниковый период. Дети" Чемпион мира по фигурному катанию американец Чен поступил в Йельский университет Команда "Парадиз" из России лидирует после короткой программы на ЧМ по синхронному катанию
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости14
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение