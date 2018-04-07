Российская команда «Парадиз» выиграла бронзу ЧМ по синхронному фигурному катанию

Российская команда «Парадиз» стала бронзовым призером чемпионата мира по синхронному фигурному катанию, который завершился в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам произвольной программы российские спортсменки набрали 124,92 балла, что стало лишь четвертым результатом. По сумме двух программ команде удалось войти в тройку лидеров (200, 97).

Победителями мирового первенства стала команда Marigold Ice Unity из Финляндии (209,02), серебряные медали завоевала шведская команда Surprise (207,99).

В 2016 и в 2017 годах российские фигуристки становились чемпионками мира.