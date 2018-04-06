Авербух и Плющенко приглашают Загитову в свои шоу 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает получать приглашение на участие в шоу.
«Поступают приглашения в большие шоу, которые устраивают Илья Авербух и Евгений Плющенко, — приводит «Собеседник» слова Загитовой. — Пока определенности по этому нет».
Напомним, сейчас 15-летняя российская фигуристка вместе с Плющенко выступает в шоу Stars on Ice в Японии. На прошлой неделе фигуристы выступали в Осаке, на этой неделе — в Йокогаме. С 20 по 22 апреля у Загитовой запланировано участие в шоу Ice Fantasia в Сеуле.
В нынешнем сезоне Загитова стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, чемпионкой России и победителем финала Гран-при.