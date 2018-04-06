Медведева: я подаю пример, как не надо себя вести

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы поклонников. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане рассказала о своём кумире из других видов спорта. Фигуристка также призналась, что подаёт пример неправильного поведения.

«Говорят, что тренер и ученик часто учатся друг у друга. Чему могла научиться у меня Этери Туберидзе? Не знаю, это лучше у неё спросить. Но, наверное, я подаю пример, как не надо себя вести.