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Медведева: я подаю пример, как не надо себя вести
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Медведева: я подаю пример, как не надо себя вести 

Чемпионат.com 5 часов назад
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы поклонников. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане рассказала о своём кумире из других видов спорта. Фигуристка также призналась, что подаёт пример неправильного поведения.
«Говорят, что тренер и ученик часто учатся друг у друга. Чему могла научиться у меня Этери Туберидзе? Не знаю, это лучше у неё спросить. Но, наверное, я подаю пример, как не надо себя вести.
Есть ли у меня кумир в других видах спорта? Когда мы с мамой отдыхали в Таиланде два или три года назад, мы встретили там волейболистку Татьяну Кошелеву. Она стала для меня примером для подражания, её спортивное долголетие, упорство и огромное желание достичь своей цели», — сказала Медведева на Youtube-канале Everydayme.
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